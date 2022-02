Chi è Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco in gara a Sanremo 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è uno degli artisti del momento. In gara in coppia con Mahmood con il brano Brividi, sono tra i maggiori candidati alla vittoria. Ma chi è la fidanzata di Blanco? Classe 2003, il 18enne ha già il cuore impegnato. Da circa un anno e mezzo infatti è fidanzato con Giulia Lisioli, una ragazza del bresciano come lui conosciuta prima di diventare famoso. Non disdegnano di mettere insieme foto sui social, dimostrando grande passione e sintonia. I due sono apparsi insieme per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Giulia in particolare posta spesso foto insieme a Blanco, accompagnato da didascalie romantiche. Dobbiamo dire che di Giulia Lisoli sappiamo ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022), pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è uno degli artisti del momento. Inin coppia con Mahmood con il brano Brividi, sono tra i maggiori candidati alla vittoria. Ma chi è ladi? Classe 2003, il 18enne ha già il cuore impegnato. Da circa un anno e mezzo infatti è fidanzato con, una ragazza del bresciano come lui conosciuta prima di diventare famoso. Non disdegnano di mettere insieme foto sui social, dimostrando grande passione e sintonia. I due sono apparsi insieme per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano.in particolare posta spesso foto insieme a, accompagnato da didascalie romantiche. Dobbiamo dire che diLisoli sappiamo ...

