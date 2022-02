Chelsea | Rudiger sempre più vicino all’addio

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #Rudiger vicino all'addio con il #Chelsea ? Rifiutata una mega offerta di rinnovo #LBDV #LeBombeDiVlad… - infoitsport : Chelsea, Rudiger continua a rifiutare il rinnovo: sarà addio a giugno - CalcioPillole : Il difensore del Chelsea continua a rifiutare il rinnovo di contratto (scade a giugno). I londinesi si sono spinti… - lello_roma : @HungryMarcio Guarda Allison rudiger Salah Paredes marquinhos hanno vinto x che Liverpool Psg Chelsea non sono la R… - fennyluli : Senza polemica, pura curiosità (oltre che suggestioni sparate dai vari siti e forum #juventini ). Se vendessimo(o s… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Rudiger

Calcio in Pillole

, rifiutata proposta monstre del© LaPresseStando a quanto riportato dal Daily Mail,ha rifiutato l'ultima offerta da parte del, che era arrivato a proporre 200.Come Kylian Mbappé e Paul Pogba, anche Antoniosi appresta a diventare un parametro zero di ...di giugno andranno in scadenza figurerà molto probabilmente pure il forte difensore delReal Madrid and PSG have reportedly tabled contract offers for Chelsea defender Antonio Rudiger, who has rejected a new proposal from the Blues. According to the Daily Mail, Chelsea superstar Antonio ...It will no doubt be a priority of Tuchel's to persuade Rudiger to commit his future, as there will be no shortage of takers should he become a free agent later this year. The Chelsea captain - who ...