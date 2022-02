C’è Posta per Te oggi sabato 5 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna (Di sabato 5 febbraio 2022) Proprio come è successo per il Grande Fratello Vip, con la puntata del venerdì slittata direttamente a lunedì 7 febbraio, anche C’è Posta per Te, programma di spicco di Canale 5 del sabato sera deve dare appuntamento ai telespettatori la prossima settimana. oggi, sabato 5 febbraio, il people show di Maria De Filippi, amatissimo dal pubblico, non andrà in onda. C’è Posta per Te sabato 5 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché Questa è la settimana di Sanremo, tutte le attenzioni sono dedicate alla 72esima edizione del Festival e, quindi, anche Mediaset, rete ‘avversaria’, si è vista costretta a modificare i palinsesti. E se ieri non è stato trasmesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Proprio come è successo per il Grande Fratello Vip, con la puntata del venerdì slittata direttamente a lunedì 7, anche C’èper Te, programma di spicco di Canale 5 delsera deve dare appuntamento ai telespettatori la prossima settimana., il people show di Maria De Filippi, amatissimo dal pubblico, non andrà in. C’èper Tenon va inQuesta è la settimana di Sanremo, tutte le attenzioni sono dedicate alla 72esima edizione del Festival e, quindi, anche Mediaset, rete ‘avversaria’, si è vista costretta a modificare i palinsesti. E se ieri non è stato trasmesso ...

