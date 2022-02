Carabinieri di Avellino: controlli e denunce sul territorio (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCalabritto (Av) – La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita a Calabritto dai Carabinieri della locale Stazione che hanno operato unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella e della Stazione Forestale di Lioni. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi a carico di un ventenne della provincia di Salerno che avrebbe ceduto a un uomo del posto una modica quantità di hashish per uso personale; nella circostanza, quest’ultimo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 e il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCalabritto (Av) – La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta daidel Comando Provinciale di, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita a Calabritto daidella locale Stazione che hanno operato unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella e della Stazione Forestale di Lioni. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi a carico di un ventenne della provincia di Salerno che avrebbe ceduto a un uomo del posto una modica quantità di hashish per uso personale; nella circostanza, quest’ultimo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Avellino Si perdono in montagna mentre cercano tartufi, salvati dai Vigili del Fuoco Summonte . I Vigili del Fuoco di Avellino, nel tardo pomeriggio di oggi, sono intervenuti in località Forcetelle, nel territorio del ... ed è stato trovato in collaborazione con i Carabinieri, mentre l'...

Aste ok, rigettata richiesta sull'inutilizzabilità delle intercettazioni Avellino . Una nuova udienza questa mattina per il processo nato dall'inchiesta 'Aste ok' del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino e il Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Napoli che hanno indagato su questo nuovo filone di illeciti che vede protagonista il Clan Partenio . Indagine che ha portato all'...

RUBAVANO NEI SUPERMERCATI TRA AVELLINO, FORINO E CONTRADA. DENUNCIATI PER FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO - Prima Tivvù Calabritto: reati in materia di stupefacenti e armi La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, in tale contesto, ...

Avellino, tre persone denunciate per furto aggravato e allontanate con foglio di via obbligatorio Furto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un uomo e due donne (tutti di origini romene e residenti a Napoli, di età compresa tra i 25 e i 40 anni), denunciati dai ...

