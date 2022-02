Bari | Mallamo | “Messina può metterci in difficoltà Ogni partita come una guerra”

Advertising

CalcioWebPuglia : Bari, Mallamo: 'Futuro? E' presto, io solo concentrato su nostro obiettivo' - CalcioWebPuglia : Bari sorride: Botta e Mallamo tornano a correre in campo, recupero più vicino - BariLive : Bari, riecco Mallamo e Botta - CalcioWebPuglia : Bari, al San Nicola arriva il Messina. Mignani ancora senza Botta e Mallamo ma ritrova Frattali - barinelpallone : Bari, infortunio #Mallamo: solo contusione. Già iniziata la riabilitazione... -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Mallamo

... Frattali; Belli, Terranova, Celiento, Ricci G.; Scavone, Maita, Maiello;; Antenucci, Cheddira. LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sul match tra Monterosi Tuscia e, ecco ...... vista la simultanea indisponibilità die Botta, l'alternativa principale sembra Galano ma non va esclusa la candidatura di Citro. Monterosi -: le probabili formazioni MONTEROSI (3 - 5 - ...Il Bari vince contro il Monterosi nel recupero della 21esima ... Un impegno presentato dal centrocampista biancorosso, Alessandro Mallamo, intervenuto ai microfoni di TB Sport. "Ci aspetta sicuramente ...Alessandro Mallamo, centrocampista del Bari, è intervenuto al TB Sport partendo dalla sua condizione fisica: "Sto meglio, per fortuna si è trattato solo di una forte contusione. Oggi ho ripreso ad ...