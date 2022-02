Antonella Clerici in vacanza a Cervinia felice mostra il suo fine settimana sulla neve

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 febbraio 2022) Unperfetto perche seguirà l’ultima serata del festival di Sanremo 2022 da. Unainiziata con un meraviglioso buongiorno della conduttrice. Sul suo profilo Instagramsta postando le immagini che la rendono, lei adora il freddo, la montagna, la, sciare. Con Vittorio Garrone ha ritrovato il gusto di fare tantissime cose e in Valle D’Aosta ha ritrovato un altro angolo di paradiso. Dopo due anni difficili per tutti durante i quali anche lei ha evitato di viaggiare, anche per essere vicino a chi era ancora più in difficoltà. Adesso che tutto è più incoraggiante si è concessa un...