Antichi manoscritti restituiti alla città: erano in vendita in una libreria toscana (Di sabato 5 febbraio 2022) Due lettere «ducali» rilasciate dal Doge di Venezia sono state consegnate agli archivi della biblioteca Mai. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 febbraio 2022) Due lettere «ducali» rilasciate dal Doge di Venezia sono state consegnate agli archivi della biblioteca Mai.

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: Antichi manoscritti restituiti alla città: erano in vendita in una libreria toscana - webecodibergamo : Antichi manoscritti restituiti alla città: erano in vendita in una libreria toscana - TgrRaiTrentino : Alla scoperta degli antenati nell'archivio diocesano. L'archivio custodito al Vigilianum custodisce non solo i regi… - giovannipollar9 : NEI MANOSCRITTI ANTICHI TROVIAMO UN GESU' CONTRO IL VATICANO E LE RELIGIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Antichi manoscritti Viaggio a Dublino per il centenario dell''Ulisse' di James Joyce La Library ospita moltissimi manoscritti e appunti di Joyce e di molti altri autori irlandesi (tra ... la famosa 'Long Room' del Trinity College , stracolma di libri antichi fino al soffitto, tra cui ...

Il ritrovamento di Gesù secondo Simone Martini ... 'Lo sfondo culturale del Nuovo Testamento (i Vangeli) e dei Manoscritti del Mar Morto era ... Il quadro, con la sua combinazione molto interessante di elementi antichi e moderni e la sua straordinaria ...

Antichi manoscritti restituiti alla città: erano in vendita in una libreria toscana L'Eco di Bergamo Restituiti a Brescia gli antichi manoscritti del doge di Venezia Cinque fasci di manoscritti risalenti al XV secolo sono stati restituiti dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze all’archivio di Stato di Brescia e all’archivio ...

Antichi manoscritti restituiti alla città: erano in vendita in una libreria toscana Erano finiti in una libreria antiquaria toscana i due manoscritti di epoca della Serenissima, da ieri custoditi nei preziosi archivi della civica biblioteca Angelo Mai, restituiti alla città dai ...

La Library ospita moltissimie appunti di Joyce e di molti altri autori irlandesi (tra ... la famosa 'Long Room' del Trinity College , stracolma di librifino al soffitto, tra cui ...... 'Lo sfondo culturale del Nuovo Testamento (i Vangeli) e deidel Mar Morto era ... Il quadro, con la sua combinazione molto interessante di elementie moderni e la sua straordinaria ...Cinque fasci di manoscritti risalenti al XV secolo sono stati restituiti dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze all’archivio di Stato di Brescia e all’archivio ...Erano finiti in una libreria antiquaria toscana i due manoscritti di epoca della Serenissima, da ieri custoditi nei preziosi archivi della civica biblioteca Angelo Mai, restituiti alla città dai ...