“Voglio andare da mio figlio”: concorrente del GF Vip prova a scappare dalla porta di sicurezza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nuovo crollo per un concorrente del GF Vip, che prova a scappare dalla porta di sicurezza per andare dal figlio: l’episodio. Crolla emotivamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che ha provato addirittura a fuggire dalla Casa di Cinecittà. Il gieffino aveva l’intenzione di tornare a casa dal figlio: l’episodio sconvolge i telespettatori. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nuovo crollo per undel GF Vip, chediperdal: l’episodio. Crolla emotivamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che hato addirittura a fuggireCasa di Cinecittà. Il gieffino aveva l’intenzione di tornare a casa dal: l’episodio sconvolge i telespettatori. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

FranAltomare : Sangiovanni a 18 anni tra i big di #Sanremo2022. Io a 18 anni: mamma domani non so se voglio andare a scuola ti prego. - amnestyitalia : 'Voglio dire al mondo: permettete alle ragazze di andare a scuola'. L'appello di questa studentessa di Kabul è anch… - arznbshp : @itsmedomy_ @sansasbff no io non ci voglio andare in terapia?? è la fine se no - nicozoboli : RT @saramengozzi_: Voglio andare ad un concerto di Cremonini ???? - spiceguuurl : mia madre è impazzita mi ha appena detto che devo andare a casa che lei si trasferisce in portogallo e che se vogli… -