Traffico Roma del 04-02-2022 ore 20 | 00

(Di venerdì 4 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A1-napoli qui code verso Napoli per un incidente tra l’allacciamento per la A24-teramo è il bivio per la diramazione diSud I maggiori disagi in città al momento in tangenziale dove ci sono lunghe code per un incidente tra l’uscita per la 24 e via delle Valli in direzione Stadio Olimpico inevitabili le difficoltà missione per chi proviene dal tratto Urbano della A24 con Fila a partire da via Galla Placidia sulla carreggiata per San Giovanni si rallenta tra via dei Campi Sportivi a via Salaria in zona termini possibili disagi in via Marsala un incidente avvenuto all’altezza di via Marghera la polizia locale segnala un altro incidente con rallentamenti a Torpignattara lungo via Casilina in prossimità di via Leonardo Bufalini ancora ...