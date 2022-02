Tottenham, Conte: “Basta errori nel mercato se vogliamo colmare il gap con i migliori” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Niente più errori in fase di mercato se si vuol ridurre il gap con le migliori. Questo il pensiero di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, che ha parlato della spumeggiante sessione di mercato invernale della sua squadre. Cessioni, Tanguy Ndombele al Lione, Giovani Lo Celso al Villarreal, Bryan Gil al Valencia e Dele Alli all’Everton, e acquisti, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur dalla Juventus. Ecco le parole del tecnico: “È stato strano perché significa che le cose non hanno funzionato bene in passato. Sappiamo benissimo che ci sono parecchie squadre sopra di noi. Se vogliamo raggiungerle, ci vorrà tempo e pazienza per lavorare sodo. E soprattutto, sul mercato, non si dovrebbero più fare grandi errori. Al momento, è ovvio, ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Niente piùin fase dise si vuol ridurre il gap con le. Questo il pensiero di Antonio, allenatore del, che ha parlato della spumeggiante sessione diinvernale della sua squadre. Cessioni, Tanguy Ndombele al Lione, Giovani Lo Celso al Villarreal, Bryan Gil al Valencia e Dele Alli all’Everton, e acquisti, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur dalla Juventus. Ecco le parole del tecnico: “È stato strano perché significa che le cose non hanno funzionato bene in passato. Sappiamo benissimo che ci sono parecchie squadre sopra di noi. Seraggiungerle, ci vorrà tempo e pazienza per lavorare sodo. E soprattutto, sul, non si dovrebbero più fare grandi. Al momento, è ovvio, ...

