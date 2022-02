(Di venerdì 4 febbraio 2022) Benha espresso in più occasioni l'intenzione di appendere il mantello dial chiodo dopo The, ma il colleganutre dubbi al riguardo. Bennon ha nascosto l'intenzione di concludere la sua presenza nell'universo DC nei panni di, ma secondo la sua costar di Thela partita non sarebbechiusa e il futuronon essere così categorico come anticipato. In una recente storia di Instagram,ha evidenziato una sezione di una recente intervista di Variety a cui Benha preso parte.ha sottolineato una sezione dell'intervista in ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash: Ezra Miller insinua che Ben Affleck potrebbe non aver ancora finito di interpretare Batman… - RetweetDc : RT @moviestruckers: #TheFlash: #EzraMiller ironizza sul presunto addio di #BenAffleck a Batman - moviestruckers : #TheFlash: #EzraMiller ironizza sul presunto addio di #BenAffleck a Batman - SerieTvserie : “The Flash 8”: Rick Cosnett interpreterà più personaggi in molteplici episodi - RetweetDc : RT @ArrowverseITA: #theflash 8: #rickcosnett si fermerà più a lungo e c'è un colpo di scena... -

Ultime Notizie dalla rete : The Flash

Alla luce di un Michael Keaton che torna Batman in, con Tobey Maguire e Andrew Garfield che recitano in Spider - Man No Way Home , "dire mai" non è stato mai così sconsigliabile.Ben Affleck non ha nascosto l'intenzione di concludere la sua presenza nell'universo DC nei panni di Batman , ma secondo la sua costar diEzra Miller la partita non sarebbe ancora chiusa e il futuro potrebbe non essere così categorico come anticipato. In una recente storia di Instagram, Ezra Miller ha evidenziato una sezione ...Ben Affleck ha espresso in più occasioni l'intenzione di appendere il mantello di Batman al chiodo dopo The Flash, ma il collega Ezra Miller nutre dubbi al riguardo. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO ...Non è un periodo perfetto per Giulia De Lellis che ieri è finita in ospedale. Dopo avere festeggiato il giorno del compleanno da sola a causa del covid ieri ha vissuto un altro brutto momento, tanto ...