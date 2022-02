Superbonus, caos per la stretta anti-frodi. M5s: “Evitare che Poste e Cdp si sfilino”. E i tecnici del Senato: “Non calcolato impatto sul gettito” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La stretta anti-frodi sul Superbonus e gli altri bonus edilizi non è piaciuta alle imprese, alle banche e a quasi tutta la maggioranza. Il decreto Sostegni-ter ha introdotto la possibilità di cedere il credito dei bonus edilizi un’unica volta, per Evitare che di passaggio in passaggio si moltiplichino le probabilità di truffe e di riciclaggio. L’intento viene condiviso, ma in Parlamento si sta già studiando la soluzione migliore per tornare alla possibilità di cessione ‘multipla’, garantita da un’attenta vigilanza. Se da un lato la recente inchiesta della Guardia di Finanza di Rimini ha fatto emergere una nuova frode da 440 milioni di euro, dall’altro la nuova misura rischia di mettere a rischio gli investimenti. Di fronte al combinato disposto di questi due fattori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lasule gli altri bonus edilizi non è piaciuta alle imprese, alle banche e a quasi tutta la maggioranza. Il decreto Sostegni-ter ha introdotto la possibilità di cedere il credito dei bonus edilizi un’unica volta, perche di passaggio in passaggio si moltiplichino le probabilità di truffe e di riciclaggio. L’intento viene condiviso, ma in Parlamento si sta già studiando la soluzione migliore per tornare alla possibilità di cessione ‘multipla’, garta da un’attenta vigilanza. Se da un lato la recente inchiesta della Guardia di Finanza di Rimini ha fatto emergere una nuova frode da 440 milioni di euro, dall’altro la nuova misura rischia di mettere a rischio gli investimenti. Di fronte al combinato disposto di questi due fattori, ...

