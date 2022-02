Sanremo 2022, Meloni: “Difendo Checco Zalone, satira sia libera” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022? “La satira deve restare libera, Difendo Zalone, c’è qualcuno che dice che di certi temi non si può parlare, non si può scherzare sul tema dell’omosessualità ma si può su Dio”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di Radio 24, dopo le polemiche. “Quello si battezza sul palco e si dice che bravo…”, conclude Meloni, con riferimento ad Achille Lauro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –? “Ladeve restare, c’è qualcuno che dice che di certi temi non si può parlare, non si può scherzare sul tema dell’omosessualità ma si può su Dio”. Così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, ospite di Radio 24, dopo le polemiche. “Quello si battezza sul palco e si dice che bravo…”, conclude, con riferimento ad Achille Lauro. L'articolo proviene da Italia Sera.

