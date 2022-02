Sanremo 2022, Luxuria: “Drusilla-Zalone 1-0, perché lei non in prime time?” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul palco di Sanremo 2022, è Drusilla Foer – Checco Zalone “uno a zero. Il suo monologo avrebbe meritato il prime time, quello che doveva andare all’1.30 forse era proprio Zalone. Un’occasione persa, un vero peccato. Ma forse hanno voluto aspettare che Adinolfi e Pillon andassero al letto per non turbare i loro i sogni”. Vladimir Luxuria, intervistata dall’Adnkronos, promuove a pieni voti la performance sul palco dell’Ariston della co-conduttrice en travesti della terza serata del festival, Drusilla Foer. “Comunque, nonostante l’orario del monologo di Drusilla fosse penalizzante, rispetto all’ora ben più propizia accordata a Zalone, è stato un grandissimo momento di spettacolo e di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul palco di, èFoer – Checco“uno a zero. Il suo monologo avrebbe meritato il, quello che doveva andare all’1.30 forse era proprio. Un’occasione persa, un vero peccato. Ma forse hanno voluto aspettare che Adinolfi e Pillon andassero al letto per non turbare i loro i sogni”. Vladimir, intervistata dall’Adnkronos, promuove a pieni voti la performance sul palco dell’Ariston della co-conduttrice en travesti della terza serata del festival,Foer. “Comunque, nonostante l’orario del monologo difosse penalizzante, rispetto all’ora ben più propizia accordata a, è stato un grandissimo momento di spettacolo e di ...

