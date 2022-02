Roma-Fiumicino, sale sul cavalcavia e minaccia il suicidio: «Non ho più soldi, mi ammazzo» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non ce la faceva più a vivere, pensava che la sua esistenza fosse ormai ‘inutile’. Troppe le difficoltà economiche, molti i problemi sentimentali, che sembravano insuperabili. Così per lui l’unico modo per mettere la parola fine alle sofferenze era gettarsi nel vuoto, suicidarsi dal cavalcavia che si trova sull’autostrada Roma-Fiumicino, all’altezza dello svincolo ‘Parco dei Medici’. Aveva tutte le intenzioni di uccidersi: nel primo pomeriggio di martedì scorso, lui un 45enne, ha scavalcato la balaustra metallica del cavalcavia, poi ha iniziato a sporgersi, sempre più in avanti. Fino a quando, fortunatamente, non è stato tratto in salvo dagli ‘agenti’ della Polizia. Leggi anche: Roma, sale sul ponte per ammazzarsi: «La mia ragazza mi ha lasciato, voglio farla finita» ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non ce la faceva più a vivere, pensava che la sua esistenza fosse ormai ‘inutile’. Troppe le difficoltà economiche, molti i problemi sentimentali, che sembravano insuperabili. Così per lui l’unico modo per mettere la parola fine alle sofferenze era gettarsi nel vuoto, suicidarsi dalche si trova sull’autostrada, all’altezza dello svincolo ‘Parco dei Medici’. Aveva tutte le intenzioni di uccidersi: nel primo pomeriggio di martedì scorso, lui un 45enne, ha scavalcato la balaustra metallica del, poi ha iniziato a sporgersi, sempre più in avanti. Fino a quando, fortunatamente, non è stato tratto in salvo dagli ‘agenti’ della Polizia. Leggi anche:sul ponte per ammazzarsi: «La mia ragazza mi ha lasciato, voglio farla finita» ...

