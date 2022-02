"quindi Ci Distruggi": L'ultima Decisione Della Fifa Semina Il Caos (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La Fifa, infatti, dopo essersi mossa per contrastare il potere degli agenti, rischia di perdere anche quello. L'EFAA, l'associazione europea dei club, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che "gli agenti Fifa sono finiti". Questi ultimi, infatti, dopo essersi mossi per opporsi al potere degli agenti, rischiano di perdere anche quello. Gli agenti Fifa, infatti, sono accusati di influenzare le scelte dei giocatori in merito all'affiliazione a una federazione. I pm guadagnano troppo e questo fa arrabbiare i club, che sono costretti a pagare cifre esagerate. La Fifa vuole regolamentare questi guadagni perché sono troppo alti. L'EFAA (l'Associazione europea dei pubblici ministeri) non è d'accordo con questa Decisione. La Fifa vuole porre un tetto alla percentuale di agenti ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La, infatti, dopo essersi mossa per contrastare il potere degli agenti, rischia di perdere anche quello. L'EFAA, l'associazione europea dei club, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che "gli agentisono finiti". Questi ultimi, infatti, dopo essersi mossi per opporsi al potere degli agenti, rischiano di perdere anche quello. Gli agenti, infatti, sono accusati di influenzare le scelte dei giocatori in merito all'affiliazione a una federazione. I pm guadagnano troppo e questo fa arrabbiare i club, che sono costretti a pagare cifre esagerate. Lavuole regolamentare questi guadagni perché sono troppo alti. L'EFAA (l'Associazione europea dei pubblici ministeri) non è d'accordo con questa. Lavuole porre un tetto alla percentuale di agenti ...

