Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,58% (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,58%, a 27.245 punti. 4 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022)la seduta in, con l'Mib che guadagna lo 0,58%, a 27.245 punti. 4 febbraio 2022

Advertising

rassegnally : #Inflazione E ora i prezzi sono ufficialmente un problema anche per la #Bce: che non alza ora i tassi, ma non esclu… - infoiteconomia : Piazza Affari inizia febbraio con il piede giusto, Saipem prosegue discesa - EPICURO39417589 : Spread e Mario Draghi. Il FALLIMENTO DI DRAGHI. - infoiteconomia : Brilla Piazza Affari assieme all'Europa. Ancora vendite su Saipem - infoiteconomia : Piazza Affari corre con le banche, maglia rosa d'Europa -