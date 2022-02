Per gli psichiatri la mascherina rischia di trasformarsi in una 'coperta di Linus' (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Ci si prepara a togliere le mascherine all'aperto, ma non per tutti sarà un vero addio. Siamo senz'altro desiderosi di libertà ed è senz'altro più facile adattarsi alle misure di allentamento, ma molti continueranno ad avere paura e a indossare ancora la mascherina all'aperto. “Soprattutto chi soffre d'ansia non la toglierà, trasformandola in una rassicurante e protettiva ‘coperta di Linus' che segna il confine tra noi e il resto del mondo – dichiarano Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Società Italiana di psichiatria (SIP) - E se smettere di usare la mascherina all'aperto non sarà facile per tutti, ancora più complesso sarà tornare ad avvicinarci agli altri, ad abbracciarsi, e ad avere contatti fisici. "Saremo molto diffidenti nel riavvicinarci agli estranei, e ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Ci si prepara a togliere le mascherine all'aperto, ma non per tutti sarà un vero addio. Siamo senz'altro desiderosi di libertà ed è senz'altro più facile adattarsi alle misure di allentamento, ma molti continueranno ad avere paura e a indossare ancora laall'aperto. “Soprattutto chi soffre d'ansia non la toglierà, trasformandola in una rassicurante e protettiva ‘di' che segna il confine tra noi e il resto del mondo – dichiarano Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Società Italiana dia (SIP) - E se smettere di usare laall'aperto non sarà facile per tutti, ancora più complesso sarà tornare ad avvicinarci agli altri, ad abbracciarsi, e ad avere contatti fisici. "Saremo molto diffidenti nel riavvicinarci agli estranei, e ...

