Olimpiadi al via. Xi lavora a un sistema politico anti Occidente

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi (venerdì 4 febbraio, ndr) il presidente cinese Xi Jinping presiederà la cerimonia di apertura delleinvernali di Pechino. Inizierà una serie di incontri, che dureranno per tre giorni, con i leader stranieri volati in Cina per l’occasione. Ci sarà anche un banchetto di benvenuto. Presenti più di 30 capi di Stato e di governo, membri delle famiglie reali e alti funzionari delle organizzazioni internazionali. La diplomazia cinese ha pubblicato la lista degli invitati confermati. Nell’elenco figurano António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, e Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, già al centro delle critiche per la gestione della pandemia Covid-19 e una linea guidata spesso troppo morbido sulla scarsa trasparenza del governo cinese. Ma il primo citato è il più importante per Xi: il ...