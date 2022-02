Maturità: studenti, siamo 100mila in 40 piazze da nord a sud (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono stati 100 mila gli studenti in oltre 40 piazze in tutta Italia a mobilitarsi secondo la Rete degli studenti Medi. Un corteo di 5mila studenti è arrivato, a Roma, sotto al Ministero, mentre altri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono stati 100 mila gliin oltre 40in tutta Italia a mobilitarsi secondo la Rete degliMedi. Un corteo di 5milaè arrivato, a Roma, sotto al Ministero, mentre altri ...

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - repubblica : Studenti in piazza tutta Italia. Roma. 'Vogliamo un'altra maturità, tesina no seconda prova' - SalvoFortuna1 : RT @siracusaoggi: ('Fateli voi gli scritti dopo tre anni di Dad',la protesta degli studenti sugli esami di maturità) - - Bruscaaa : Il simbolo di ciò che saremo è rappresentato dagli studenti che protestano perché vogliono rimettere la seconda pro… -