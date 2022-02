Mahmood e Blanco, sorpresa pazzesca prima di Sanremo: tutti gli occhi erano per loro (Di venerdì 4 febbraio 2022) A Sanremo 2022 Mahmood e Blanco sono tra i favoriti alla vittoria finale del Festival, la cui ultima serata avrà luogo sabato 5 febbraio. Il pubblico dell’Ariston, ma anche la gente da casa, è entusiasta della loro performance ed è felicissimo per il primo posto provvisorio ottenuto. Ricordiamo che alle loro spalle abbiamo per il momento Elisa e Gianni Morandi. Poche ore fa i due cantanti hanno deciso di fare un’enorme sorpresa, che inevitabilmente rimarrà impressa nella memoria di tutti. Tra l’altro Mahmood e Blanco hanno certamente rapito l’attenzione di tutti durante la terza messa in onda del Festival della musica italiana. Infatti proprio durante la performance, i due artisti hanno preso l’iniziativa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) A2022sono tra i favoriti alla vittoria finale del Festival, la cui ultima serata avrà luogo sabato 5 febbraio. Il pubblico dell’Ariston, ma anche la gente da casa, è entusiasta dellaperformance ed è felicissimo per il primo posto provvisorio ottenuto. Ricordiamo che allespalle abbiamo per il momento Elisa e Gianni Morandi. Poche ore fa i due cantanti hanno deciso di fare un’enorme, che inevitabilmente rimarrà impressa nella memoria di. Tra l’altrohanno certamente rapito l’attenzione didurante la terza messa in onda del Festival della musica italiana. Infatti proprio durante la performance, i due artisti hanno preso l’iniziativa di ...

Advertising

SpotifyItaly : Solo una parola: 'Brividi'. Congratulazioni @mahmood e #BLANCO ?? #SanremoSpotify #Sanremo2022 - SanremoRai : “Lo vedi, sono qui, Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nudo con i brividi” L’esibizione integrale è su RaiPla… - trash_italiano : Giusy non preoccuparti, noi adesso votiamo Mahmood, Blanco, Elisa, LRDL e così via, MA QUEST'ESTATE TORNEREMO DA TE… - Charles_Db_R : RT @sanremo_en: ?? IVA ZANICCHI ?? ANA MENA ?? LA RAPPRESENTANTE DI LISTA ?? MASSIMO RANIERI ?? MICHELE BRAVI ?? MAHMOOD, BLANCO ?? RKOMI ?? AKA 7E… - bicididiamanti : Anche oggi, qui per voi Il cielo in una stanza Mahmood & Blanco?? #Sanremo2022 -