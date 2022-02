LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: buone indicazioni per gli azzurri, bene Kilde, Odermatt non si espone (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.17 Terzo Broderick Thompson! Il canadese è a soli due decimi da Kilde! 6.15 Trentunesimo Haaser che ha frenato nelle ultime centinaia di metri della pista. 6.13 Tocca a Raphael Haaser: l’austriaco quest’anno ha raccolto il podio in quel di Bormio. 6.11 Esce il canadese Brodie Seger. 6.10 Sesta posizione per lo spagnolo Etxezarreta! Ha saltato una porta in alto, ma l’iberico ha sciato ancora benissimo. 6.08 Parte Etxezarreta, lo spagnolo secondo ieri. 6.06 Dodicesimo Sejersted: brillante il norvegese. In top-25 il classe 1999 svizzero Chabloz. 6.04 E’ andato a spasso anche Schwarz: l’austriaco è ventiseiesimo senza dannarsi più di tanto l’anima. 6.02 Ventiduesimo Meillard: anche lo svizzero punterà alla medaglia in combinata. 6.00 Buona prestazione per Pinturault: il francese scia forte in ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.17 Terzo Broderick Thompson! Il canadese è a soli due decimi da! 6.15 Trentunesimo Haaser che ha frenato nelle ultime centinaia di metri della pista. 6.13 Tocca a Raphael Haaser: l’austriaco quest’anno ha raccolto il podio in quel di Bormio. 6.11 Esce il canadese Brodie Seger. 6.10 Sesta posizione per lo spagnolo Etxezarreta! Ha saltato una porta in alto, ma l’iberico ha sciato ancora benissimo. 6.08 Parte Etxezarreta, lo spagnolo secondo ieri. 6.06 Dodicesimo Sejersted: brillante il norvegese. In top-25 il classe 1999 svizzero Chabloz. 6.04 E’ andato a spasso anche Schwarz: l’austriaco è ventiseiesimo senza dannarsi più di tanto l’anima. 6.02 Ventiduesimo Meillard: anche lo svizzero punterà alla medaglia in combinata. 6.00 Buona prestazione per Pinturault: il francese scia forte in ...

