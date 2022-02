Lega A: Gravina, nessuna invasione di campo (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Da parte mia non c'è mai stata nessuna invasione di campo in alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Da parte mia non c'è mai statadiin alcuna componente. Il nuovo presidente della? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e ...

