Latina | botte e rapina in un negozio di abbigliamento | un arresto

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– Il potenziamento dei servizi per il contrasto ai furti nelle attività commerciali ha consentito di trarre inun uomo responsabile diimpropria ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino. L’uomo, sorpreso dal responsabile delmentre stava rimuovendo le placche antitaccheggio di alcuni capi di, ingaggiava con questi una breve colluttazione dopodiché, per guadagnare l’uscita, scaraventava in terra una commessa. L’evento delittuoso è stato immediatamente segnalato al Numero Unico per le Emergenze 112 che, tramite la Sala Operativa, ha informato le Volanti presenti sul territorio. Il dispositivo di controllo, reso maggiormente efficiente grazie all’incremento delle pattuglie, ha consentito di rintracciare quasi immediatamente l’autore dei fatti, ...