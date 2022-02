Jacobs torna e vince. Primo nella semifinale sui 60 metri a Berlino (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell Jacobs torna e vince. Non gareggiava da 187 giorni, da quella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo che Tortu chiuse al Primo posto e quindi con la medaglia d’oro. L’olimpionico sui 100 metri è finalmente tornato dopo sei mesi. È in gara al Meeting di Berlino dove ha appena vinto la prima semifinale sui 60 metri in 6? e 57. Più tardi la finale. Il suo tecnico Camossi ha detto ai microfoni di Raisport: «Era un po’ rigido, si lascerà andare in finale. Il nostro obiettivo è confermarsi leader, corriamo per vincere. Poi se viene il tempo, tanto meglio. È una stagione molto lunga, con tanti impegni, ci sarà solo d divertirsi. È normale che gli altro vogliano batterti. Allenare Marcell vuol dire allenare lo stesso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell. Non gareggiava da 187 giorni, da quella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo che Tortu chiuse alposto e quindi con la medaglia d’oro. L’olimpionico sui 100è finalmenteto dopo sei mesi. È in gara al Meeting didove ha appena vinto la primasui 60in 6? e 57. Più tardi la finale. Il suo tecnico Camossi ha detto ai microfoni di Raisport: «Era un po’ rigido, si lascerà andare in finale. Il nostro obiettivo è confermarsi leader, corriamo perre. Poi se viene il tempo, tanto meglio. È una stagione molto lunga, con tanti impegni, ci sarà solo d divertirsi. È normale che gli altro vogliano batterti. Allenare Marcell vuol dire allenare lo stesso ...

Advertising

SkyTG24 : Atletica, Marcell Jacobs torna in gara oggi: corre i 60 metri a Berlino - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: #Atletica, #Jacobs torna in pista a #Berlino: 6.57 nei 60 metri e vola in finale - napolista : Jacobs torna e vince. Primo nella semifinale sui 60 metri a Berlino Il tempo: 6? e 57. Alle 19.30 la finale. Non g… - sportface2016 : #Atletica, #Jacobs torna in pista a #Berlino: 6.57 nei 60 metri e vola in finale - SimoneMoriOff : Marcel #Jacobs torna dopo oltre 5 mesi con una vittoria nelle semifinali dei 60 m con un 6.57. #Berlin -