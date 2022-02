Inquinamento in città, Festa firma l’ordinanza: stretta su riscaldamenti e combustioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Inquinamento in città arriva la stretta del sindaco di Avellino, Gianluca Festa dopo il tavolo in Prefettura tenutosi nella mattinata. Dalla data della presente Ordinanza fino al 30.04.2022, l’adozione delle seguenti misure: 1. In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: – 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (El), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto e assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5) ad attività sportive (E6); – 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente comma, ospedali, cliniche e case di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –inarriva ladel sindaco di Avellino, Gianlucadopo il tavolo in Prefettura tenutosi nella mattinata. Dalla data della presente Ordinanza fino al 30.04.2022, l’adozione delle seguenti misure: 1. In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: – 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (El), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto e assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5) ad attività sportive (E6); – 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente comma, ospedali, cliniche e case di ...

