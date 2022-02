Il tiktoker Luca Itvai ucciso dal compagno della madre

Advertising

Non ce l'ha fattaPisciotto, in arteItvai , il22enne ucciso nelle scorse ore in Belgio dall'ex compagno della madre . Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, l'ex compagno della donna avrebbe raggiunto il ...Ucciso mentre tenta di difendere la madre dall'ex: ilItvai accoltellato Migliaia di follower sui social dove era noto con il nomeItvai,Pisciotto era uno dei giovani volti ...In queste ultime ore a diffondere la tragica notizia è stato il portale Webboh. Il tiktoker Luca Itvai, il cui vero nome era Luca Pisciotto, è morto. Si era trasferito insieme alla madre in Belgio, a ...Non ce l’ha fatta Luca Pisciotto, in arte Luca Itvai, il tiktoker 22enne ucciso nelle scorse ore in Belgio dall’ex compagno della madre. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale ...