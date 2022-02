(Di venerdì 4 febbraio 2022)di. Così l’edizione odierna de La Stampa chiama, che domenica affronta di nuovo la “sua”. Certo, la vendetta – così si legge – se l’è già presa all’andata, quando il suo Hellas Verona ha battuto i bianconeri. Eppure resta una, al di là della voglia di continuare a stupire con un Verona arrembante, che si preannuncia tosto anche senza il Cholito Simeone assente per squalifica. Il fatto che senza l’argentino l’Hellas non abbia mai vinto non spaventa l’allenatore dei veneti, che non può preoccuparsi di rimettere piede in uno stadio che ha frequentato ben 26 volte nel 2020/2021: è, appunto, una. «Alla fine ...

Advertising

napolista : Igor #Tudor, l’incompreso e inascoltato vice di #Pirlo, ancora contro la #Juventus: è una «questione d’orgoglio» S… - TuttoHellasVer1 : Juventus-Verona: venerdì la conferenza stampa di Igor Tudor - Sauronilvero : @delinquentweet Igor Tudor nel coro di Cesare pazzesco - MondoBN : QUI VERONA, Domani la conferenza stampa di Igor - TuttoHellasVer1 : Juventus-Verona: venerdì la conferenza stampa di Igor Tudor -

Ultime Notizie dalla rete : Igor Tudor

"La vendetta se l'è già presa all'andata ma non per questo farà sconti ad Allegri" Genova 25/09/2021 - campionato di calcio serie A / Genoa - Hellas Verona / foto Image Sport nella foto:L'...Domenica 6 febbraio, alle ore 20.45 , all' 'Allianz Stadium' di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Verona di, il match è valido per la 24.a giornata della Serie A 2021 - 2022. Prima di scoprire dove vedere Juventus - Verona in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre. La ...Juve, gli assenti contro il Verona: Vlahovic pronto al debutto La lista degli indisponibili per Allegri per la partita contro l’Hellas dell’ex Igor Tudor quindi si assottiglia. I sicuri assenti ...Dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, arriva un’altra buona notizia in casa Juventus. Uno dei calciatori alle prese con il Covid si è negativizzato e potrà tornare a disposizione di Massimiliano ...