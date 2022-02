Green pass Israele: non servirà più in ristoranti, cinema e palestre (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il governo israeliano ha approvato un allentamento delle misure anti Covid. A partire da lunedì il Green pass non sarà più richiesto per entrare nei ristoranti, a teatro, al cinema e in palestra. La certificazione verde dovrà essere esibita solo in discoteche ed eventi affollati al chiuso, dove decade il tetto massimo di partecipanti. Le misure, in vigore fino al primo marzo, sono state approvate mentre l’ondata di contagi provocata dalla variante Omicron è in discesa, scrive Times of Israel. I contagi rimangono tuttavia ancora alti: l’ultimo bollettino registra 46.429 nuovi casi in 24 ore. I malati gravi sono 1.130 e nell’ultima settimana vi sono stati 353 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il governo israeliano ha approvato un allentamento delle misure anti Covid. A partire da lunedì ilnon sarà più richiesto per entrare nei, a teatro, ale in palestra. La certificazione verde dovrà essere esibita solo in discoteche ed eventi affollati al chiuso, dove decade il tetto massimo di partecipanti. Le misure, in vigore fino al primo marzo, sono state approvate mentre l’ondata di contagi provocata dalla variante Omicron è in discesa, scrive Times of Israel. I contagi rimangono tuttavia ancora alti: l’ultimo bollettino registra 46.429 nuovi casi in 24 ore. I malati gravi sono 1.130 e nell’ultima settimana vi sono stati 353 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi i morti sono di più dello stesso giorno dell'anno scorso a zero vaccinazioni e senza green pass. Ma no… - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - fabriziox23 : RT @noitre32: Se un cliente entra nel vostro negozio e lo mandate via perché NON ha il green pass, ve lo dico con tutto il cuore: SIETE DE… - chopperSimone : RT @itsmeback_: Ostia (Roma) adesso. Aperitivo No Green Pass?????? -