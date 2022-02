Giulia De Lellis finisce in ospedale per la reazione a un farmaco

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia De Lellis - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia De Lellis - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia De Lellis - napolimagazine : BOMBA SEXY - Giulia De Lellis - apetrazzuolo : BOMBA SEXY - Giulia De Lellis -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

A causa di una reazione a un farmaco per l'asma,Deè finita in ospedale. Il suo messaggio social ha fatto preoccupare i follower, anche se lei stessa ha cercato di minimizzare: 'Sono solo un po' disabilitata e stanca', ha scritto. Un ...Il 2022 perDenon è iniziato nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la salute. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti contratto il Covid 19 a inizio gennaio. La 26enne, dopo ...Il 2022 per Giulia De Lellis non è iniziato nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la salute. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti contratto il Covid 19 a inizio gennaio. La ...A causa di una reazione a un farmaco per l'asma, Giulia De Lellis è finita in ospedale. Il suo messaggio social ha fatto preoccupare i follower, anche se lei stessa ha cercato di minimizzare: "Sono ...