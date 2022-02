Gf, da Delia a Basciano, i vip minacciano l'addio: "Vogliamo uscire" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Momenti di insofferenza nella casa del Grande fratello vip, dove alcuni concorrenti hanno minacciato di abbandonare il programma Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Momenti di insofferenza nella casa del Grande fratello vip, dove alcuni concorrenti hanno minacciato di abbandonare il programma

Advertising

cgxx178 : RT @JessTheQueen43: - Ieri Don Basciano a JeanLuke: 'non c'é dinamica (con J), evita'. - Oggi Manila a Delia: 'non cercare per forza la di… - samcommenta : RT @nagioia08: Basciano: delia oggettivamente è bella Soleil: posso dire che trovo Sophie più bella? SOLEIL HABEMUS SOLEIL PERSA #GFVIP - ParliamoDiNews : Gf Vip, conversazione piccante tra Delia Duran e Alessandro Basciano #conversazione #piccante #delia #duran… - tempoweb : #GFVip super hot: 'Lei è come me, dove ti trovi ti trovi...'. Alessandro #Basciano svela il dettaglio piccante con… - beffi04 : RT @Auro_27: Basciano: Delia oggettivamente è bella Soleil: posso dire che trovo Sophie più bella? CHE DIRE #solphie #gfvip -