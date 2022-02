“Furiosa lite dietro le quinte”. Sanremo 2022, Amadeus trema: la soffiata sui due cantanti (Di venerdì 4 febbraio 2022) In attesa della quarta e quindi penultima serata di Sanremo 2022 è venuta fuori in queste ore una notizia che ha del clamoroso, se dovesse ovviamente essere confermata ufficialmente. Ci sarebbero infatti delle vere e proprie tensioni tra due artisti della kermesse musicale più famosa in Italia. Una bella gatta da pelare per Amadeus, che ovviamente starà facendo gli scongiuri per evitare che possa ripetersi una situazione simile a quella accaduta due anni fa durante un’esibizione di Morgan e Bugo. C’è comunque anche una notizia positiva su Sanremo 2022. Jovanotti è stato avvistato nella città ligure. Il cantante sarà una delle sorprese della serata di venerdì 4 febbraio. Intanto, ha già espresso l’apprezzamento per l’esibizione dell’amico Gianni Morandi: “YEAHHH! Che gioia!” ha twittato dopo aver ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) In attesa della quarta e quindi penultima serata diè venuta fuori in queste ore una notizia che ha del clamoroso, se dovesse ovviamente essere confermata ufficialmente. Ci sarebbero infatti delle vere e proprie tensioni tra due artisti della kermesse musicale più famosa in Italia. Una bella gatta da pelare per, che ovviamente starà facendo gli scongiuri per evitare che possa ripetersi una situazione simile a quella accaduta due anni fa durante un’esibizione di Morgan e Bugo. C’è comunque anche una notizia positiva su. Jovanotti è stato avvistato nella città ligure. Il cantante sarà una delle sorprese della serata di venerdì 4 febbraio. Intanto, ha già espresso l’apprezzamento per l’esibizione dell’amico Gianni Morandi: “YEAHHH! Che gioia!” ha twittato dopo aver ...

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip 6, Nella notte lite furiosa fra due concorrenti: tutto costruito per la clip? Ecco la prova! | Il Vicolo del… - Gianni95789508 : RT @VicolodelleNews: #GFVip, Nella notte lite furiosa fra due concorrenti: tutto costruito per la clip? Ecco la prova! Per leggere qui ----… - VicolodelleNews : #GFVip, Nella notte lite furiosa fra due concorrenti: tutto costruito per la clip? Ecco la prova! Per leggere qui -… - ardemoni0 : RT @fvnzioniamo: con la mia squadra al fantasanremo ho già provato il brividino di una possibile squalifica e una lite furiosa - arrogantdikhead : RT @fvnzioniamo: con la mia squadra al fantasanremo ho già provato il brividino di una possibile squalifica e una lite furiosa -

Ultime Notizie dalla rete : Furiosa lite La 'marcia su Roma'. Cent'anni dopo, lucida ed efficace politica e mai sottovalutazioni ... nonch da parte di componenti non marginali delle lite di allora che si erano illuse di potere '... Il secondo dato è rappresentato - oggi come nel 1922 - dalla forte, e talora furiosa, litigiosità di ...

A causa del clima di follia mediatico, una anziana prende a martellate la figlia non vaccinata: "Volevo ucciderla" Lite furiosa in casa tra madre e figlia ieri pomeriggio, 30 gennaio: la prima, 80 anni, impugna una mazzetta da muratore e colpisce tre volte alla testa la 57enne che fugge in strada sanguinante. I ...

Violenta lite a Bellinzona Corriere del Ticino Violenta lite con ferimento in via Zorzi a Bellinzona La vita della vittima è in pericolo. Ignoto il movente Furiosa lite con ferimento oggi verso le 15.45 a Bellinzona in un locale situato nella stazione di servizio Eni in via Motta. Un 57enne italiano ...

Violenta lite con accoltellamento in via Zorzi a Bellinzona Una persona è stata fermata dopo aver ferito gravemente un uomo sulla cinquantina. La vittima verserebbe in condizioni critiche ...

... nonch da parte di componenti non marginali delledi allora che si erano illuse di potere '... Il secondo dato è rappresentato - oggi come nel 1922 - dalla forte, e talora, litigiosità di ...in casa tra madre e figlia ieri pomeriggio, 30 gennaio: la prima, 80 anni, impugna una mazzetta da muratore e colpisce tre volte alla testa la 57enne che fugge in strada sanguinante. I ...La vita della vittima è in pericolo. Ignoto il movente Furiosa lite con ferimento oggi verso le 15.45 a Bellinzona in un locale situato nella stazione di servizio Eni in via Motta. Un 57enne italiano ...Una persona è stata fermata dopo aver ferito gravemente un uomo sulla cinquantina. La vittima verserebbe in condizioni critiche ...