Fontana | “La Lombardia resta in zona gialla | ora serve una normalizzazione”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Laanche questa settimanain”. Lo comunica il presidente della Regione, Attilio, evidenziando come “il monitoraggio della cabina di Iss e Ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per lacon tutti i parametri inferiori alla media nazionale”. Nello specifico l’incidenza positivi è 1.107 contro 1.362, l’occupazione dell’area medica è del 27,7% contro il 29,5%; le terapie intensive 12% contro il 14,8%; l’Rt sintomi 0,64 contro 0,93; Rt ospedaliero 0,85 contro 0,89. “Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale – conclude– ci ha permesso di arginare la quarta ondata. ...

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Lombardia

... raccomanda Pedrini, ricordando che, per gli iscritti, Fimmg"mette a disposizione un ... il governatore Attilioe la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, per ......- ha concluso Bertolaso - sono grato ad Attilioe Letizia Moratti per avermi dato il privilegio di lavorare, perché di privilegio si tratta. Io sono a disposizione di Regionee del ...Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come “il monitoraggio della cabina di Iss e Ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per la Lombardia ...«La Lombardia anche questa settimana resta in zona gialla». Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come «il monitoraggio della cabina di Iss e ministero della ...