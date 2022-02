Eurolega Basket 2021 2022 | vittoria del Real Madrid sullo Zenit | vince anche il CSKA

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Serata didicarica di match interessanti.senza troppi problemiMosca, così come ilnella sfida contro loSan Pietroburgo. Andiamo a vedere i singoli. Partiamo quindi proprio con i russi delche si impongono, nel match delle 18, contro l’Alma Berlino col risultato di 91-72. Mattatore della gara è stato Nikola Milutinov che mette dentro 21 punti. Molto più equilibrato invece il match tra Anadolu Efes Istanbul e LDLC ASVEL Villeurbanne. Are sono i turchi col risultato di 78-72. Qui, nonostante la sconfitta, l’MVP è Marcos Knight, che mette dentro 21 punti. Nel match delle 19 c’è invece la primaospite, quella del UNICKS Kazan sul campo del Zalgiris ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET EUROLEGA, MILANO-FENERBAHCE 60-71 Olimpia rimane al 3° posto con 15 vinte/6 perse #SkySport #SkyBasket #Eur… - ansacalciosport : Basket, Eurolega: Milano-Fenerbahce 60-71. Olimpia ko dopo sei vittorie, rissa sedata nel finale del match | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega Basket

Insomma, non le migliori premesse per strappare due punti a Datome e compagni, reduci però dalla sconfitta interna patita indal ...Momenti di tensione con tanto di rissa sfiorata nel finale di Olimpia Milano - Fenerbahce , valida come 25esima giornata di2021/2022 di. La formazione turca si è imposta meritatamente per 60 - 71, ma dopo la sirena che ha sancito la fine della contesa, Guduric si è avvicinato alla panchina dei meneghini ...Torna al successo l’Olympiacos che chiude una positiva campagna spagnola con la prima vittoria del 2022 sul campo di un Baskonia sempre più in crisi e senza più obiettivi a livello Eurolega (62-72).Seppur lo Zalgiris Kaunas comincia l'incontro con l'Unics Kazan con un brillante 7-0, la risposta russa nel secondo quarto 0-12 ha spostato l'ago della bilancia (39-45) dalla parte degli ospiti. Nel ...