Covid | Rezza | lieve tendenza a decongestione ospedali

(Di venerdì 4 febbraio 2022) "Tende ancora a scendere l'incidenza di- 19 nel Paese e si fissa intorno a 1.362 casi per 100mila abitanti con l'Rt a 0,93: ben al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti in area ...

Advertising

infoitinterno : Covid: Rezza, situazione epidemiologica sembra disegnare fase nuova - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Dati confermano possibile reinfezione con Omicron' | Rezza: 'Fase nuova, ma numeri ancora alti' #… - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Dati confermano possibile reinfezione con Omicron' | Rezza: 'Fase nuova, ma numeri ancora alti'… - Mati49346368 : RT @tonini_stef: @s_brusaferro @cinziacaporale @fabio_ciciliano @ippolitoroma @giovanni_rezza @GrecoGrecodon @melegaro @DPCgov @Palazzo_Chi… - EmMicucci : RT @tonini_stef: @cinziacaporale @s_brusaferro @fabio_ciciliano @ippolitoroma @giovanni_rezza @GrecoGrecodon @melegaro @DPCgov @Palazzo_Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza

Infermiera fingeva di somministrare vaccino contro il: 'Verso fase nuova ma numeri ancora elevati, prudenza' Per il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, '..."Tende ancora a scendere l'incidenza di- 19 nel Paese e si fissa intorno a 1.362 casi per 100mila abitanti con l'Rt a 0,93: ben al di ...della Prevenzione del ministero della Salute Gianni, ...Tende infatti "ancora a scendere l'incidenza di Covid-19 nel nostro Paese e si fissa - afferma Rezza - a 1.362 casi per 100mila abitanti e anche l'Rt è ben al di sotto all'unità, a 0,93, mentre il ...LEGGI ANCHE > Covid, Speranza: "Per la prima volta da settimane i numeri ... vanno presi con una certa cautela", aggiunge Brusaferro. Rezza: "Verso fase nuova ma numeri ancora elevati, prudenza" Per ...