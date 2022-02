Covid oggi Germania, su i contagi: 248.838 in 24 ore (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – contagi da Covid ancora in crescita in Germania: nelle ultime 24 ore i casi di nuove infezioni da Coronavirus sono stati 248.838, più dei 236.120 di ieri. L’incidenza su sette giorni per centomila abitanti è oggi a 1.349,5 casi, contro i 1283,2 di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –daancora in crescita in: nelle ultime 24 ore i casi di nuove infezioni da Coronavirus sono stati 248.838, più dei 236.120 di ieri. L’incidenza su sette giorni per centomila abitanti èa 1.349,5 casi, contro i 1283,2 di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - Agenzia_Ansa : Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vacci… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, Rt scende a 0.93: cala anche incidenza - - lifestyleblogit : Covid oggi Germania, su i contagi: 248.838 in 24 ore - -