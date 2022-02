Cordoba, quarti: Sonego chiede strada a Ramos Vinolas (live ora in tv) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nell’ATP 250 che ha aperto lo swing sudamericano sul “rosso” il torinese, quarta testa di serie, si gioca un posto nelle semifinali con lo spagnolo, sesto favorito del seeding. Torneo live su SuperTennnis Leggi su federtennis (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nell’ATP 250 che ha aperto lo swing sudamericano sul “rosso” il torinese, quarta testa di serie, si gioca un posto nelle semifinali con lo spagnolo, sesto favorito del seeding. Torneosu SuperTennnis

Advertising

nonnaangela60 : RT @WeAreTennisITA: Sonego nei quarti a Cordoba ?? Lorenzo Sonego riesce a vincere in rimonta contro lo spagnolo Carballes Baena, che si è a… - MeleoFernando : RT @WeAreTennisITA: Sonego nei quarti a Cordoba ?? Lorenzo Sonego riesce a vincere in rimonta contro lo spagnolo Carballes Baena, che si è a… - WendyMariaBart1 : RT @WeAreTennisITA: Sonego nei quarti a Cordoba ?? Lorenzo Sonego riesce a vincere in rimonta contro lo spagnolo Carballes Baena, che si è a… - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: Sonego nei quarti a Cordoba ?? Lorenzo Sonego riesce a vincere in rimonta contro lo spagnolo Carballes Baena, che si è a… - Sport_Fair : #Tennis, risultati dai due volti per gli italiani: eliminato #Musetti, quarti di finale per #Sonego -