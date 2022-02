"Ci voleva un uomo per...". Un massacro per Ornella Muti e Amadeus, chi apre il fuoco: un caso al Festival (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Ci voleva un uomo per avere una valletta decente”. Non le manda a dire Dagospia, che centra perfettamente il punto: Drusilla Foer non solo è stata all'altezza del palco del teatro Ariston, ma se lo è mangiato. L'alter ego di Gianluca Gori ha dominato la scena e ha convinto tutti nella terza serata del Festival di Sanremo. “Giganteggia rispetto all'afona Ornella Muti e alla smocciolante Lorena Cesarini”, ha aggiunto Dagospia. Un dato oggettivo, con Drusilla Foer che non ha sbagliato praticamente nulla e ha chiuso con un intervento su diversità e unicità per nulla banale. Già dal suo esordio sul palco si era capito che non sarebbe stata una valletta qualsiasi: “Senta, coso. Come si chiama? Amedeo? Se ne vada oppure mi chiami il direttore artistico. Io sono qui per cantare”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Ciunper avere una valletta decente”. Non le manda a dire Dagospia, che centra perfettamente il punto: Drusilla Foer non solo è stata all'altezza del palco del teatro Ariston, ma se lo è mangiato. L'alter ego di Gianluca Gori ha dominato la scena e ha convinto tutti nella terza serata deldi Sanremo. “Giganteggia rispetto all'afonae alla smocciolante Lorena Cesarini”, ha aggiunto Dagospia. Un dato oggettivo, con Drusilla Foer che non ha sbagliato praticamente nulla e ha chiuso con un intervento su diversità e unicità per nulla banale. Già dal suo esordio sul palco si era capito che non sarebbe stata una valletta qualsiasi: “Senta, coso. Come si chiama? Amedeo? Se ne vada oppure mi chiami il direttore artistico. Io sono qui per cantare”. ...

