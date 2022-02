Attivisti ambientalisti tentano di irrompere in diretta al PrimaFestival. Sventata la protesta – Video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariston, protesta ambientalista Attimi di tensione fuori dall’Ariston poco prima della terza serata del Festival di Sanremo. Come raccontato da Roberta Capua in diretta Instagram con DavideMaggio.it, un gruppo di Attivisti ambientalisti ha raggiunto il green carpet e ha inscenato una protesta. In considerazione della diretta televisiva del PrimaFestival, gli Attivisti avrebbero anche provato a intervenire nel programma condotto proprio da Roberta Capua. Quest’ultima ci ha però testimoniato che, essendo entrati in azione troppo presto, non hanno ottenuto il risultato sperato. Greenpeace ha rivendicato l’atto dimostrativo. “Attiviste e Attivisti sono entrati in azione di fronte all’ingresso del Teatro Ariston per ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariston,ambientalista Attimi di tensione fuori dall’Ariston poco prima della terza serata del Festival di Sanremo. Come raccontato da Roberta Capua inInstagram con DavideMaggio.it, un gruppo diha raggiunto il green carpet e ha inscenato una. In considerazione dellatelevisiva del, gliavrebbero anche provato a intervenire nel programma condotto proprio da Roberta Capua. Quest’ultima ci ha però testimoniato che, essendo entrati in azione troppo presto, non hanno ottenuto il risultato sperato. Greenpeace ha rivendicato l’atto dimostrativo. “Attiviste esono entrati in azione di fronte all’ingresso del Teatro Ariston per ...

