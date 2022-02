Amadeus commosso per la chiamata di Mattarella e dal record di ascolti. Stasera l’attesa serata cover, ecco cosa ascolteremo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri pomeriggio, in un clima di grande commozione, ha rinnovato il suo giuramento, continuando così a rivestire la carica di Capo dello Stato. E ieri sera, per omaggiarlo, grazie all’Orchestra presente sul palco, Amadeus ha voluto dedicare al Presidente Mattarella, i tema musicale di ‘Grande grande’, brano cantato da Mina, amata interprete del nostro altrettanto amato Presidente. Sanremo 2022, Amadeus: “Mi ha telefonato Mattarella, commosso per l’omaggio che il Festival gli ha tributato,” Ed oggi, nell’ambito della conferenza stampa da Sanremo, non senza entusiasmo il conduttore ha rivelato: ”Ho ricevuto una telefonata bellissima dal presidente Mattarella: era commosso per l’omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è un grande fan di Mina. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri pomeriggio, in un clima di grande commozione, ha rinnovato il suo giuramento, continuando così a rivestire la carica di Capo dello Stato. E ieri sera, per omaggiarlo, grazie all’Orchestra presente sul palco,ha voluto dedicare al Presidente, i tema musicale di ‘Grande grande’, brano cantato da Mina, amata interprete del nostro altrettanto amato Presidente. Sanremo 2022,: “Mi ha telefonatoper l’omaggio che il Festival gli ha tributato,” Ed oggi, nell’ambito della conferenza stampa da Sanremo, non senza entusiasmo il conduttore ha rivelato: ”Ho ricevuto una telefonata bellissima dal presidente: eraper l’omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è un grande fan di Mina. ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amadeus “Mi ha chiamato il presidente #Mattarella e si è emozionato per l’omaggio” #Sanremo2022 @FQMagazineit… - rtl1025 : ?? Amadeus: 'Il Presidente Mattarella mi ha detto di aver seguito il Festival ieri sera, si è complimentato, è stato… - vanillanera : RT @Cinguetterai: Amadeus: 'Ho ricevuto la telefonata del Presidente #Mattarella. Ha seguito il Festival e ha ringraziato per l'omaggio che… - tg2rai : 'Il Presidente mi ha commosso'.. così Amadeus sulla telefonata con Mattarella. Il Capo dello Stato lo ha ringrazia… - rodari279 : RT @Cinguetterai: Amadeus: 'Ho ricevuto la telefonata del Presidente #Mattarella. Ha seguito il Festival e ha ringraziato per l'omaggio che… -