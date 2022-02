Agli ambientalisti italiani manca un contenitore politico: ne parleremo a Firenze, ci sarò anch’io (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio a Firenze un’assemblea ecologista per far uscire dall’anonimato gli ambientalisti e dare una alternativa coerente ai cittadini italiani. Ma quindi cosa vogliono fare gli ambientalisti italiani? È la domanda ricorrente che molti cittadini, in Italia e in Europa, si chiedono. Perché in Italia, malgrado la domanda crescente della società civile e l’abuso di argomenti “green” (che spesso e volentieri è solo greenwashing), non si è ancora riusciti a dare vita ad una solida opzione politica incentrata sull’ambiente, sulla giustizia sociale e contro le crescenti diseguAglianze economiche? La risposta la si trova principalmente nella nostra attitudine verso la frammentazione, che spesso si risolve in una vera e propria scissione dell’atomo, con una moltitudine di piccole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio aun’assemblea ecologista per far uscire dall’anonimato glie dare una alternativa coerente ai cittadini. Ma quindi cosa vogliono fare gli? È la domanda ricorrente che molti cittadini, in Italia e in Europa, si chiedono. Perché in Italia, malgrado la domanda crescente della società civile e l’abuso di argomenti “green” (che spesso e volentieri è solo greenwashing), non si è ancora riusciti a dare vita ad una solida opzione politica incentrata sull’ambiente, sulla giustizia sociale e contro le crescenti diseguanze economiche? La risposta la si trova principalmente nella nostra attitudine verso la frammentazione, che spesso si risolve in una vera e propria scissione dell’atomo, con una moltitudine di piccole ...

