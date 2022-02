Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 13:10 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il nuovo appuntamento con l’informazione dopo tre settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni negli ultimi 7 giorni c’è stata una netta flessione dei nuovi casi covid e che si è festa poco più di 900 mila lo rileva il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe il presidente del GM Nino cartabellotta evidenzia una minore circolazione del virus che però resta ancora molto elevata al primo febbraio sono ancora 7400000 le persone senza nemmeno una dose di vaccino tra qui 2,46 milioni della fascia 5 11 anni e 693000 della fascia 1219 che influenzano la sicurezza delle scuole oltre 1,80 milioni di over 50 elevato rischio di malattia grave che elemento nei ricoveri in aria medica in terapia intensiva No il Green pass illimitato dopo il booster serve una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il nuovo appuntamento con l’informazione dopo tre settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni negli ultimi 7 giorni c’è stata una netta flessione dei nuovi casi covid e che si è festa poco più di 900 mila lo rileva il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe il presidente del GM Nino cartabellotta evidenzia una minore circolazione del virus che però resta ancora molto elevata al primo febbraio sono ancora 7400000 le persone senza nemmeno una dose di vaccino tra qui 2,46 milioni della fascia 5 11 anni e 693000 della fascia 1219 che influenzano la sicurezza delle scuole oltre 1,80 milioni di over 50 elevato rischio di malattia grave che elemento nei ricoveri in aria medica in terapia intensiva No il Green pass illimitato dopo il booster serve una ...

