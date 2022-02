Travaglia-Ymer in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stefano Travaglia affronterà Elias Ymer nel contesto dei quarti di finale dell’Atp 250 di Pune 2022. Il tennista azzurro ha già superato due turni, battendo due beniamini di casa, ovvero Ramanthan e Bhambri. Ovviamente però non è ancora sazio e vuole spingersi ancora più avanti. Le possibilità ci sono eccome, anche perché il suo prossimo avversario non sarà la prima forza del seeding Aslan Karatsev. Quest’ultimo è stato infatti sconfitto dal qualificato Elias Ymer, che al primo turno aveva superato Moroni. L’unico precedente risale al 2019, in occasione del Challenger di Aix en Provence, su terra battuta. Tuttavia il match si prospetta molto avvincente, tanto che neppure i bookmakers riescono a schierarsi da una delle due parti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stefanoaffronterà Eliasnel contesto dei quarti di finale dell’Atp 250 di. Il tennista azzurro ha già superato due turni, battendo due beniamini di casa, ovvero Ramanthan e Bhambri. Ovviamente però non è ancora sazio e vuole spingersi ancora più avanti. Le possibilità ci sono eccome, anche perché il suo prossimo avversario non sarà la prima forza del seeding Aslan Karatsev. Quest’ultimo è stato infatti sconfitto dal qualificato Elias, che al primo turno aveva superato Moroni. L’unico precedente risale al 2019, in occasione del Challenger di Aix en Provence, su terra battuta. Tuttavia il match si prospetta molto avvincente, tanto che neppure i bookmakers riescono a schierarsi da una delle due parti. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl ...

