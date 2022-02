Traffico Roma del 03-02-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code sul raccordo in carreggiata interna tra l’uscita per la 1 Firenzeè laTeramo qui segnalato Inoltre un incidente ancora disagi in tangenziale e ovviamente chiusa per un incidente tra via Nomentana e Portonaccio in direzione di San Giovanni inevitabili le ripercussioni con code a partire dalla galleria Giovanni XXIII file anche sulla carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico tra l’uscita per la A24 è via Nomentana prudenza in via Prenestina all’altezza di via Palmanova per la presenza di alberi sulla carreggiata che rallentano la circolazione disagi in via del Quadraro per un incidente avvenuto in prossimità di via Marco Valerio Corvo nel quartiere Primavalle la polizia locale segnala un altro incidente in via Cardinale garampi in prossimità di via Clemente III ancora chiusa ...