Toto vincitore Sanremo 2022: Elisa tallona Mahmood e Blanco – Quote (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elisa - Sanremo 2022 (foto Instagram Sanremorai) In occasione del Festival di Sanremo 2022, DavideMaggio.it torna a monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana della kermesse, l'atteggiamento degli scommettitori sul papabile vincitore. Dei 25 Big in gara, ecco chi è ad oggi il favorito alla vittoria della 72° edizione, la terza guidata da Amadeus. Toto vincitore Sanremo 2022, giovedì 3 febbraio Dopo le prime due serate, che hanno stilato una provvisoria classifica generale secondo la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, gli scommettitori non modificano le loro "intenzioni", confermando Brividi di Mahmood e Blanco in testa; la loro vittoria è data a 2.00 ...

