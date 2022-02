Torna il Minifestival dei nuovi autori | faccia a faccia con 9 scrittori

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Treviolo. La formula è ormai rodata: 9emergenti e 45 minuti a testa per presentare la propria opera e farsi conoscere dal pubblico. Domenica 6 febbraio, dalle 15 alle 18,ildeialla biblioteca Lanfranco da Albegno di Treviolo. Giunto ormai alla sua sesta edizione, il pomeriggio dedicato agliè diventato un appuntamento molto atteso e partecipato da tutti i treviolesi e non solo. Si spazia tra diversi generi: romanzi, poesie, racconti per bambini, saggi, biografie. L’intento del festival è quello di dare spazio ademergenti che scrivono per i più svariati motivi e che vogliono far conoscere le loro opere al pubblico. Per questo vengono organizzati degli incontri di 45 minuti l’uno, che permettono agli ...