Top e flop | le pagelle della seconda serata di Sanremo 2022 di Iacopo Melio

(Di giovedì 3 febbraio 2022)72° edizione del Festivàl. Stavolta andiamo dritti alle(poco tecniche e molto social) delle restanti tredici esibizioni, subito dopo una giusta standing ovation per la bravissima, elegante, iconica Monica Vitti… SANGIOVANNI = Si presenta in camicia da notte e pigiama, con il taglio di Madame e una canzone Sangiovannese, nulla di più nulla di meno, ma d’altronde, a diciannove anni, cosa avrebbe potuto fare più di essere lì e conquistarsi, di sicuro, i primi posti nelle classifiche fra una settimana? Ah, già, far rosicare chi non lo ha preso al Fanta. VOTO 7- TRUPPI = Su Giovanni avevo puntato tutto, e invece pare Marco Montemagno in canotta da spiaggia con chitarra annessa, mentre canta come Giorgio Faletti una storia che suona “Grazie, Graziella e…”. Troppo alto. ...