Sanremo 2022 | scaletta terza serata | ordine di uscita | programma | cantanti | ospiti e conduttrice 3 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara e dopo aver visto la prima e parziale classifica generale stilata dalla giuria ‘tecnica’, quella dei giornalisti, oggi, in occasione dellae imperdibiledel Festival di, toccherà al pubblico da casa votare. Con i telespettatori ci sarà anche la giuria demoscopica 1000, novità di questa 72esima edizione. Ma qual è la? E il? Leggi anche: Regolamento, come funzionano le votazioni nelle cinque serate: televoto, giuria demoscopica e giornalisti: ladella, chi canta giovedì 3E’ ancora troppo presto per la ...