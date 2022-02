Sanremo 2022 | le pagelle dei look | Michele Bravi troppo rosso 4 | Ditonellapiaga bon ton 8 | Cremonini in blu 9

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - NormaRizzi : RT @SkyTG24: #Sanremo2022 ?? A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei… - torreeiffel0 : RT @SanremoRai: “Nei tuoi difetti Nelle imperfezioni Baby giuro che tu sei perfetta così” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ospite d'onore Cesare Cremonini calca il palco dell'Ariston. Dopo 20 anni di carriera, Cremonini aggiunge questa vittoria fra i tanti premi. 'Grazie, davvero, è un grande onore per me essere qui' dice ...E con uno spot durante la terza serata del Festival diUna terza serata che parte col botto a Sanremo 2022, l’ospite della serata Cesare Cremoni fa impazzire i fan sui social. Appena iniziata la terza serata di Sanremo 2022 e già si respira aria di ...Standing ovation del pubblico dell'Ariston per Cesare Cremonini, superospite e per la prima volta al Festival di Sanremo al quale non ha mai partecipato neanche in gara in oltre 20 anni di carriera, ...