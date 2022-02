Restrizioni | le compagnie aeree americane a Biden | Via l’obbligo di test per i vaccinati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lee di viaggihanno chiesto al governo di Joedi cancellarediper i viaggiatoriche viaggiano verso gli Stati uniti, mossa per rilanciare il turismo. “La ripresa del settore dei viaggi e dell’aviazione dipende dalla decisione del governo di togliere leche non sono più giustificate date le attuali condizioni”, hanno scritto una trentina di organizzazioni professionali in una lettera inviata al coordinatore per la lotta al Covid-19 della Casa bianca Jeffrey Zients. Tra i firmatari anche Airlines for America, un gruppo di lobby che rappresenta lecome American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines. L'articolo proviene da ...